Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) e Polícia Militar do Acre na última quinta-feira (10) e sexta (11), na BR-364.

O primeiro caso foi de uma mulher de 42 anos no quilômetro 66 da BR-364, na Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro, no interior do Acre. Segundo a polícia, ela estava em um carro alugado com placa de Minas Gerais.

Os policiais pediram que ela parasse na barreira e ela informou que era comerciante do estado de São Paulo. A mulher, no entanto, entrou várias vezes em contradição e apresentou nervosismo ao ser questionada sobre os motivos da viagem ao Acre.

Diante da suspeita, os policiais fizeram uma busca no veículo e localizaram dois tabletes de cocaína que pesavam dois 2 quilos. A droga foi confirmada no teste inicial. Em seguida, a mulher confessou que viajou até Rio Branco para buscar a droga e levar até São Paulo.

No dia seguinte, a equipe da PRF fazia ronda no quilômetro 132 da BR-364, próximo ao estádio Florestão, quando determinou que um motorista parasse o carro e ele iniciou uma fuga.

Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo e após percorrerem alguns quilômetros, conseguiram deter o condutor. Dentro do carro foram encontrados seis quilos de maconha. O motorista de 27 aos também foi levado para delegacia de Polícia Civil. Do G1 Acre.