O detento Mailton da Silva Teixeira, de 33 anos, morreu dentro de uma das celas do Pavilhão K do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, na madrugada deste sábado (12). No Instituto Médico Legal (IML) a causa da morte foi determinada como asfixia.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que os presos chamaram os policiais penais avisando que Teixeira estava passando mal na cela.

Os policiais entraram na cela e já acharam o detento desacordado e chamaram o Servido de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém, Teixeira já estava morto quando a ambulância chegou.

Teixeira dividia a cela com outros cinco presos. O corpo foi levado para o IML para exames cadavéricos e liberado para a família. Do G1 Acre.