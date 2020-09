A convenção ocorreu no Hotel Holliday Inn Express no Centro de Rio Branco.

“O Avante vem hoje com alguns temas muito importantes que interessam a população de Rio Branco, temos a coleta do lixo, o transporte público e também uma reforma administrativa na prefeitura que tem a ver com a digitalização dos processos do município para darmos agilidade. Temos a ideia de criar uma OCA digital, a partir da reforma administrativa. O transporte público é muito precário e não atende a população. Queremos levar internet para a zona rural. Na saúde queremos um atendimento mais humanizado. Temos reclamação também em relação à falta de medicamentos. Apesar de ter recursos disponíveis, não tem um funcionamento adequado”, disse Soster.

Jarbas Soster, pré-candidato do Avante, tem 51 anos, é empresário, administrador e se diz grande colaborador do desenvolvimento econômico de Rio Branco. Sua identificação com o campo político iniciou com o mandato de seu pai como deputado estadual, em 1999. A vontade de ser prefeito surgiu por acreditar que a administração pública precisa fomentar a transparência, coletividade a achatamento da corrupção. Do G1 Acre.