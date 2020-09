O partido Solidariedade declarou oficialmente apoio à chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores, representada pela prefeita Fernanda Hassem como pré-candidata a prefeita, durante a convenção que aconteceu na noite desta sexta feira (11).

O evento aconteceu na sede do diretório municipal, localizado na rua 2 de novembro e contou com a participação da deputada federal Vanda Milane, da pré-candidata à prefeita Fernanda Hassem, presidente estadual do partido Israel Milane e os pré-candidatos ao cargo de vereador no município.

Ao fazer o uso da palavra, a deputada Vanda Milane afirmou que é com alegria renovada que ele retorna ao diretório do Solidariedade para participar da convenção e apresentar todos os pré-candidatos do partido que segundo Milane, estarão na Câmara de vereadores para ajudar a prefeita Fernanda Hassem a dar continuidade em sua gestão.

“Quero aqui cumprimentar todos os pré-candidatos a vereadores e vereadoras do nosso partido, e quero dizer que o solidariedade é um partido com mais candidatas mulheres e saiba Fernanda, que o solidariedade caminha contigo, pois para nós é uma honra porque a Fernanda em quatro anos colocou a cidade nos eixo, mesmo com a alagação que deixou a cidade deteriorada, mas a boa gestão da Fernanda fez a cidade voltar a ser como era mas ainda melhor”, destacou a parlamentar.

Em seguida a prefeita Fernanda Hassem fez o uso da palavra, onde na oportunidade fez seus agradecimento à Deus e ao partido solidariedade que está lhe dando forças para seguir em frente com bastante firmeza.

“Nós somos pré-candidatos a prefeito de Brasileia, para que a gente possa seguir trabalhando, para que a gente possa andar nos quatro cantos da cidade e olhar no olhos das pessoas e dizer que o trabalho procede a honra, pois com trabalho nós podemos dar dignidade para os homens e mulheres da nossa cidade. Eu sou muito grata porque não tem um só canto dessa cidade que as pessoas, inclusive tem se levantado e pedido para que nós coloque nosso nome a disposição para a gente seguir trabalhando pois sabemos que tem muito a se fazer”, indagou Fernanda.

Deve ser levado em consideração que o partido solidariedade é um dos partido bem articulado em Brasileia e teve êxito em montar uma chapa completa de pré-candidatos a vereadores, no qual levarão o nome da chapa majoritária composta por Fernanda Hassem por onde forem.