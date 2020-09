Após quase 10 dias de redução na distribuição de água em Rio Branco, o abastecimento começou a ser normalizado na noite de sexta-feira (11). O Departamento de Água e Saneamento (Depasa) informou que concluiu a manutenção na bomba de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA II) e a distribuição de água esta sendo feita de forma gradual.

Na sexta (11), o fornecimento de água foi interrompido em mais de 40 bairros da capital acreana para manutenção.

Desde o dia 3 que a distribuição de água na capital acreana está comprometida. Primeiro houve um vazamento na lagoa de captação da ETA II. O problema deixou 17 bairros e a Avenida Getúlio Vargas sem água.

Sobre o vazamento, o Depasa explicou que foi feito um reparo emergencial que garante a captação de água. Porém, será necessário um estudo de geólogos para saber quanto da estrutura foi afetada e o que pode ser feito. Equipes da Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra) fazem um projeto para recuperar a lagoa.

Depois, uma peça do motor da bomba KBS, responsável por captar a água da lagoa e levar para a ETA II, quebrou e o Depasa mandou buscar fora do estado. A peça chegou na quinta (10) e foi instalada na sexta.

Com a instalação da peça, o Depasa divulgou que iria normalizar a distribuição de água no fim de semana. Contudo, a bomba continuou operando com baixa vazão e as equipes tentam descobrir onde é o problema para restabelecer o abastecimento até o final do dia.

A bomba KSB tem capacidade de captar mil litros de água por segundo, mas estava captando apenas 800 litros.

Ações

Na tarde de quarta (9), o governo do Acre anunciou que ia disponibilizar mais de R$ 15 milhões para a compra de equipamentos para o sistema de água de Rio Branco.

O governador Gladson Cameli chegou a se reuniu com o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão, e com o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, para decidir as ações emergenciais para solucionar os problemas do abastecimento.

Uma das medidas anunciadas foi a compra de uma bomba reserva para o sistema de captação para a Estação de Tratamento de Água II (ETA II). Do G1 Acre.