Ao vivo: Clima tenso e bate boca na convenção do PSL. Grupo ligado ao Cel. Ulisses não quer aceitar Celestino Bento na vice de Minoru

Depois do anúncio de que o PSL indicaria o presidente da ACISA: O empresário Celestino Bento como vice na chapa de Minoru Kimpara do PSDB, os ânimos no PSL se acirraram e sobrou até para a maior estrela do partido, o vice-governador Major Rocha, assista;