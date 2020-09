A Prefeitura do Município de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de bombeiros Militar, realizaram nesta sexta-feira ,11, o curso de formação de Brigadistas no combate à incêndios florestais.

A formação aconteceu no período da manhã no Auditório do Posto de saúde Pe.Teodoro Arnold, onde foram apresentadas técnicas de como agir em ocorrências de incêndios florestais antes da chegada da Equipe do Corpo de bombeiros.

Foram passadas ainda noções de APH – Atendimento Pré Hospitalar em caso de acidente em campo. No período da tarde foi realizada a parte prática, onde foi mostrado aos participantes a ação direta do fogo e as técnicas de como combate os incêndios usando equipamentos como abafadores, bomba costal e pinga fogo e várias formas de aceiros.

Foram capacitados 07 Brigadistas, que atuaram no combate a incêndios florestais em ocorrência no município.

Segundo a Secretária de Meio Ambiente, Joice Matos, essa formação é de grande importância pois Rodrigues Alves é composto em sua maioria por área Rural, e nesse período do ano o número de focos de queimadas é grande, e com essa equipe de Brigadistas o município vai poder agir de forma imediata no combate aos incêndios, evitando assim maiores danos ao meio ambiente e a população em geral.