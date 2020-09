Uso de máscara é obrigatório até durar o estado de calamidade do Acre devido à pandemia — Foto: Getty Images

Os deputados do Acre aprovaram um Projeto de Lei (PL) que torna obrigatório o uso de máscara enquanto durar o estado de calamidade pública no Acre, devido à pandemia do novo coronavírus no estado. Além disso, o PL prevê multa de R$ 74,47 para o morador que for flagrado sem o acessório.

O PL, do Poder Executivo, foi aprovado esta semana e devolvido para sanção do governador Gladson Cameli. O material foi encaminhado para apreciação e aprovação dos deputados em agosto.

O Acre tem mais de 25,8 mil casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 209 novos casos de coronavírus e quatro mortes. Com isso, o número de mortes pela Covid-19 subiu para 635.

Segundo o parágrafo 3 do PL, a aplicação da multa deve ser feita pelas autoridades estaduais responsáveis por fiscalizar e garantir o cumprimento das medidas sanitárias usadas no combate ao novo coronavírus.

O morador encontrado sem máscara deve receber a multa, sem uma advertência inicial. Em caso de reincidência, o valor será aplicado em dobro para a pessoa.

O projeto do governo, porém, não especifica para que fins será destinado o dinheiro arrecadado. A reportagem tenta contato com a assessoria do governo. Por G1 Acre