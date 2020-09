A Polícia Federal amanheceu nas ruas de Cruzeiro do Sul e Rio Branco na manhã desta Sexta-feira (11), tendo alvos o filho do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e pré-candidato pelo MDB: Fagner Sales, além do presidente da executiva municipal do partido, o advogado Jonathan Donadoni.

Informações não oficiais de que o prédio da ALEAC – Assembleia Legislativa do Acre também seria alvo de buscas, fato ainda não confirmado.

O presidente da casa deputado Nicolau Júnior (PP) se encontra em Cruzeiro do Sul e ainda não se manifestou sobre o assunto.

As informações são poucas e não se sabe ainda se os agentes cumprem mandatos de buscas e prisão, ou só buscas e apreensão.

A Polícia federal deve soltar nota em breve sobre a operação.