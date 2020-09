O partido Avante realizará neste sábado (12), a convenção municipal onde oficializará a homologará a pré-candidatura da chapa majoritária de Rio Branco composta pelo empresário Jarbas Soster, para o processo eleitoral deste ano.

O evento está prevista para ter início às horas 19:00, no Hotel Holliday Express, onde contará com a participação de várias autoridades, incluindo os presidentes dos partidos aliados para celebrar a oficialização das pré-candidaturas.

O partido Avante conseguiu dar um grande passo que com certeza vai trazer pontos positivos no processo eleitoral deste ano. Avante firmou aliança com pelo menos quatro partidos que estavam discutindo apoio com outras chapas.

Os referido partido correspondem às siglas partidárias: Democracia Cristã (DC), Patriotas, Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o Partido da Mobilização Nacional (PMN) que agora irão de fato apoiar a pré-candidatura de Soster, onde apoio será oficializado na Convenção do partido neste sábado, dia 12.