Mais de 40 bairros de Rio Branco tiveram o abastecimento de água interrompido após às 11h desta sexta-feira (11). O Departamento de Água e Saneamento de Rio Branco (Depasa) informou que a nova suspensão foi devido à manutenção na bomba de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA II).

Desde o último dia 3 que a distribuição de água na capital acreana está comprometida. Primeiro, houve um vazamento na lagoa de captação da ETA II. O problema deixou 17 bairros e a Avenida Getúlio Vargas sem água.

Sobre o vazamento, o Depasa informou que foi feito um reparo emergencial que garante a captação de água. Porém, será necessário um estudo de geólogos para saber quanto a estrutura foi afetada e o que pode ser feito. Equipes da Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra) fazem um projeto para recuperar a lagoa.

Depois, uma peça do motor da bomba KBS, responsável por captar a água da lagoa e levar para a ETA II, quebrou e o Depasa mandou buscar fora do estado. A peça chegou na quinta (10) e foi instalada nesta sexta.

Com a instalação da peça, o Depasa divulgou que iria normalizar a distribuição de água no fim de semana. Contudo, a bomba continuou operando com baixa vazão e as equipes tentam descobrir onde é o problema para restabelecer o abastecimento até o final do dia.

A bomba KSB tem capacidade de captar mil litros de água por segundo, mas está captando apenas 800 litros.

Veja os bairros prejudicados com a manutenção da bomba: Conjunto Solar, Conjunto, Procon, Vila Ivonete, Nova Estação, Geraldo Fleming, Conquista, Antônio da Rocha Viana, Village Tiradentes, Avenida Getúlio Vargas, Distrito Industrial, Tucumã 1 e 2, Tucumã 3, Conjuntos Rui Lino 1 e 2, Penal, Jorge Kalume, Loteamento Ipê (Into), Polo Geraldo, Mesquita, Portal da Amazônia 1, 2 e 3, Morada Nova, Valdemar Maciel, Residencial, Jequitibá, Novo Calafate, Laélia Alcântara, Parte do Ilson Ribeiro, Polo Geraldo Mesquita, Bahia Nova, Bahia Velha, Aeroporto Velho, Ayrton Sena, Boa União, João Eduardo 2, Parte do João Eduardo 1, Sobral, Plácido de Castro, Bom Sucesso, Residencial Cabreúva, Residencial Carandá, Bairro São Sebastião e Boa Vista.

Ações

Na tarde de quarta, o governo do Acre anunciou que vai disponibilizar mais de R$ 15 milhões para compra de equipamentos para o sistema de água de Rio Branco.

O governador Gladson Cameli se reuniu com o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão, e com o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, para decidir as ações emergenciais para solucionar os problemas do abastecimento.

Uma dessas medidas será a compra de uma bomba reserva para o sistema de captação para a Estação de Tratamento de Água II (ETA II). Do G1 Acre.