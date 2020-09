O ex-senador Jorge Viana (PT) usou a sua página no instagram na tarde desta quinta-feira, 10, para postar uma foto histórica de uma reunião do PT do Acre na década de 90 onde aparece aliados históricos da sigla, dentre eles o ex-presidente da sigla e atual pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara.

O fato de Minoru aparecer na foto gerou comentários nas redes sociais como o do ex-deputado federal Léo de Brito. “Aquilo é o Minoru no meio da estrela?”, questionou.

Na foto, aparecem petistas históricos como ex-senadora Marina Silva, o ex-senador Sebastião Viana e os ex-deputados federais Sibá Machado e Nilson Mourão, além de outras lideranças como Socorro Lima, Carioca Nepomuceno, e os ex-deputados Juarez Leitão e Ronald Polanco, atualmente Conselheiro do Tribunal de Contas do Acre.

Fonte: Ac24Horas