O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e o trabalho durou cerca de 1 hora. Foram usados cerca de 4,5 mil litros de água para conter as chamas.

“O fogo estava oferecendo perigo à estrutura da churrascaria e do posto, então, foi dada prioridade para aquela área e quando os militares chegaram já foram resfriar toda área próxima que estava queimando para resguardar a churrascaria”, explicou a aspirante Laiza Mendonça, da assessoria do Corpo de Bombeiros do Acre (CBM-AC).