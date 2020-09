Em virtude de algumas chapa majoritárias estarem usando o simbolo do PROS para mostrar que receberam o apoio do partido, a executiva estadual na pessoa do presidente Dêda e a executiva municipal na pessoa do presidente Fernando Melo; vem a público afirmar que até o momento não firmaram apoio com nenhuma chapa majoritária na capital Rio Branco.

O que o partido tem feito até o momento é conversar com todas as chapas majoritárias, como PP representada pelo pré-candidato Bocalom, PSB representado pela pré-candidata Socorro Neri, PSDB representada pelo pré-candidato Minoru Kimpara, MDB representado pelo pré-candidato Roberto Duarte mas até o momento não firmou apoio com ninguém.

“Eu e o nosso presidente municipal do PROS Fernando Melo negamos veementemente que o partido vai apoiar A ou B, o PROS continua em discussão, conversando com o PSDB, PSB, PP, MDB. Os vereadores estão estudando e conversando com a executiva do nosso partido para definir em que caminho eles vão seguir, mas por enquanto ainda não definimos”, destacou Dêda.