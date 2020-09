A deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o ex-prefeito, Deda, se sentiram honrados e muito felizes em ser bem recebidos durante uma audiência que tiveram com o secretário estadual de educação e esporte, Mauro Sérgio, que está disposto a contribuir com o desenvolvimento da educação do Acre.

De acordo com o ex-prefeito Dêda, a deputada Maria Antônia aproveitou o momento para juntos solicitar que o governo do estado, através da secretaria de educação, faça um estudo para a construção de quatro escolas agrícolas nos municípios de: Marchal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

A deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda já manifestaram um cuidado especial com a educação do nosso estado e para fortalecer e levar o ensino aos que moram em locais de difícil acesso, para que todos tenham a oportunidade de se alfabetizar da melhor maneira.

Além da solicitação das quatro escolas agrícolas para beneficiar os moradores do interior do estado, a deputada Maria Antônia também solicitou que o governador Gladson Cameli, por meio da secretaria de educação disponibilize também um colégio Militar para o município de Brasileia.

É notório que o governado Gladson Cameli tem demostrado disposição e interesse de cuidas dos assunto de extrema relevância como a educação do estado.

Este colégio militar seria de grande importância para a região do Alto Acre, onde possivelmente atenderia, os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. É umas das regiões mais extensas do estado e carece de um colégio militar para atender os alunos daquela região.