Com recursos do fundo municipal de saúde na ordem de R$ 176.039,00 a secretaria municipal de saúde adquiriu uma Ambulância Tipo Pick-UP para o hospital João Barbosa

Semi UTI, o carro é 4X4 e todo equipado, dando uma melhor qualidade para fazer um atendimento inclusive em uma comunidade de mais difícil acesso.

O secretário municipal de saúde Bráz Melo, falou dos desafios de melhorar a estrutura de saúde de Guajará e ressalta os feitos da gestão Ordean e Adaildo nos últimos anos.

“Mudamos a realidade da atenção básica da saúde em Guajrará, essa ambulância zero km foi fruto do empenho e compromisso de nossa gestão. De agora em diante as pessoas que precisam de suporte para remoção de uma comunidade mais distante, até as unidades hospitalares, sejam no hospital municipal ou até mesmo para o Regional do Juruá, estes terão um apoio digno por porte da secretaria de saúde”, disse o gestor.

As ações de saúde vem sendo um dos destaques da administração municipal, que vem trazendo atendimento itinerante, cirurgias e trabalho de combate ao COVID-19 destacado na região.

Na semana passada, alguns opositores da administração municipal tentaram fazer politicagem com a compra da ambulância. Com matérias plantadas afirmavam que a prefeitura teria pago por um veículo que não recebeu, mesmo eles sabendo das dificuldades logísticas neste período do ano. Com a moderna ambulância no pátio do Hospital João Barbosa, estes que vivem de propagar mentiras, ficam como os que estavam faltando com a verdade.