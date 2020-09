A executiva estadual e municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, declarou apoio à chapa majoritária do Partido Progressista composta pela Pré-candidata à prefeita de Mâncio Lima, Silene Siqueira, e pelo pré-candidato a vice Rogério Moraes.

A oficialização do apoio aconteceu durante a convenção partidária que aconteceu na noite desta quinta-feira (10), na praça São sebastião, localizada na região central da cidade.

Além dos pré-candidatos a chapa majoritária, participaram da convenção as chapas completas de pré-candidatos a vaga de vereador tanto do Progressistas como também do PROS. O presidente Dêda também participou da convenção no qual presidentes municipais dos partidos participaram.