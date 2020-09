A prefeitura do Município de Rodrigues Alves, através da secretaria municipal de saúde realizaram nesta quinta-feira (10), um evento pioneiro na Unidade Mista do município, onde realizou a implantação de um projeto muito importante voltado para os cuidados com o servidor.

Na oportunidade, o projeto “cuidando de quem cuida” foi implantado junto com a abertura do “Setembro Amarelo 2020” que é uma campanha do Ministério da saúde que promove a prevenção e combate ao suicídio. Já o projeto “Cuidando de quem cuida”, é voltado para atenção e fortalecimento dos servidores da saúde que estão dia-a-dia acompanhando a realidade e da saúde diante da pandemia.

Participou da reunião, a psicóloga do município Sue Ann que trouxe uma brilhante abordagem para fortalecimento dos servidores, que enfrentam o medo, ansiedade, depressão diante das conseqüências geradas pela pandemia da Covid-19. A gerente de assistência à saúde, Adriana Lourenço, também marcou presença no evento.

“Agradecemos a parceria da prefeitura municipal de Rodrigues Alves, secretaria municipal de saúde e a SESACRE, que não mediram esforços para nos apoiar e prestigiar. Nesse momento, manifestamos a gratidão enquanto equipe de gestão, pois promovendo saúde ao nosso servidor estaremos contribuindo para melhor a qualidade do serviço assistencial”, concluiu uma servidora da Unidade Mista de Rodrigues Alves.