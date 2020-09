Assessoria do Iapen – Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) frustraram na tarde desta quinta-feira, 10, mais um plano de fuga de detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Se concretizado, pelo menos os 11 detentos da cela empreenderiam fuga.

Durante procedimento de revista no pavilhão D da Unidade de Recolhimento Provisório, os policiais encontraram o início de um buraco na parede da cela 17. Na ocasião, também foram encontradas duas facas artesanais e um pedaço de ferro utilizado para iniciar o buraco.

Diante da situação, os detentos da cela foram encaminhados aos isolamento provisório. Um procedimento administrativo será aberto para apurar a falta cometida.