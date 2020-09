Assessoria – Desde o início da gestão atual, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) vem realizando reparos e melhoramento dos espaços de cultura no Acre. Vários prédios culturais receberam intervenções em suas estruturas físicas para atender, com mais conforto e funcionalidade, servidores, produtores de cultura e público em geral.

A FEM vem trabalhando no planejamento para a execução da reforma de espaços culturais de Rio Branco, como a Tentamen e o Teatro Plácido de Castro, assim como na obra do Museu dos Povos Acreanos.

Com essas ações, que vão desde a reconstrução de alguns equipamentos até a aquisição de outros, mais avançados tecnologicamente, os profissionais da cultura e a sociedade acreana terão mais opções de acesso a produções culturais nas áreas de arte, patrimônio histórico e memória.

O diretor administrativo e financeiro da FEM, Francisco Generozo, explica a que passos andam os processos de cada um desses investimentos públicos.

“A reforma do Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, orçada em mais de R$ 3 milhões, aguarda, por parte da Seinfra [Secretaria de Infraestrutura], o processo licitatório que estava previsto para esta semana. Já o Museu dos Povos Acreanos, que teve que passar por uma readequação, agora está na fase de licitação, tanto para conclusão da obra, quanto para aquisição de mobiliário, que juntas somam quase R$ 10 milhões”, revela.

Outro espaço que também receberá investimento é a Tentamen, que foi tombada provisoriamente em janeiro, por meio de decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, e aguarda aprovação do Conselho do Ministério da Defesa para liberação do recurso estimado em R$ 800 mil, quando será iniciada a reforma.