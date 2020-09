Assessoria – Do pátio do Palácio Rio Branco, utilizando um rádio portátil, o governador Gladson Cameli fez contato com o atendente do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), em Cruzeiro do Sul. Essa comunicação, que nunca foi possível no sistema de Segurança Pública do Estado, agora é uma realidade.

O ato marcou a inauguração do moderno, digital e criptografado sistema de comunicação das forças de Segurança do Acre, no final da tarde desta quarta-feira, 9, em Rio Branco. Acompanhado pelo secretário de Segurança, Paulo Cézar dos Santos; do comandante do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista; do comandante da Polícia Militar (PM), Paulo César Gomes; e do diretor-geral de Polícia Civil, Josemar Portes, o governador entregou cinco rádios fixos, 100 rádios em viaturas, 210 rádios portáteis e cinco torres de baixo e médio alcance, num investimento de R$ 1,4 milhão.

No mesmo ato, Gladson repassou, para as forças de Segurança, armamento pesado, munição, coletes balísticos e equipamentos de proteção individual (EPIs), contemplando PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica, totalizando R$ 759 mil. Os itens foram repassados pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para reforçar as atividades de preservação da ordem pública e enfrentamento ao narcotráfico.

“Quero enaltecer o trabalho de todos da Segurança. Só tenho que dizer muito obrigado aos servidores, e pedir uma força para os servidores do Samu, que precisam instalar os mesmos rádios nas ambulâncias para agilizar a comunicação. O que importa é que a equipe está sintonizada para valorizar cada real que chega”, observou o governador.

Paulo Cézar dos Santos lembrou as dificuldades de migrar do sistema analógico para o digital, o que, segundo ele, só foi possível com o irrestrito apoio do governador. “Encontramos talvez o maior desafio da segurança na radiocomunicação. Em 2012 mudou em todas as capitais, mas o Acre ficou fora. Tivemos que superar questões administrativas para vencer. É um avanço muito grande, porque os equipamentos garantem segurança para os operadores e para a população”, destacou.

Homenagem ao “pai” da radiocomunicação no Acre

Antes de encerrar sua fala no evento, o secretário de Segurança convidou o governador para homenagear o mais antigo policial civil do estado, responsável pela implantação do sistema de radiocomunicação no Acre. Com mais de 50 anos de serviços prestados na área, Rubens Saab recebeu das mãos de Gladson Cameli uma placa em bronze, simbolizando a gratidão do Acre e da Segurança Pública pela sua dedicação. “Muito obrigado, seu Rubens, receba esta homenagem em meu nome e em nome de todos. Obrigado ao senhor e a todos que se dedicaram a este momento”, assinalou.