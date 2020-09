A Prefeitura de Brasiléia recebeu na quarta-feira, 9, uma homenagem prestada pela empresa Energisa pela parceria na formalização do Projeto de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL. O projeto realizou a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias LED no município em 2020.

A entrega foi feita pelo Gerente de Serviços Comerciais, Roberto Vieira, Coordenador de Poder Público, Alysson Bondezan e Pedro Costa, especialista em Eficiência Energética.

A Energisa já está com editais públicos abertos para que as empresas, instituições e prefeituras interessadas possam concorrer. Uma equipe técnica e especializada avalia os projetos e define quais serão contemplados, obedecendo uma série de condicionantes previstas no edital.

Em 2019, os recursos investidos no programa pela distribuidora de energia no Acre somaram R$ 9,2 milhões, conforme a disponibilidade de recursos. Este ano o valor previsto é de R$ 4,43 milhões.