Assessoria – O coordenador de Planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), Adailton Cardoso Dias, afirmou na manhã desta quinta-feira, 10, em reunião com o vice-governador do Acre, Major Rocha, que o edital de licitação para o projeto da estrada para Pucallpa sai ainda este ano.

A reunião, na sede da Representação do Estado em Brasília, teve a participação do coordenador do grupo de integração Brasil-Peru, Francimar Cavalcante, e do representante do Acre em Brasília, Ricardo França.

Cardoso Dias disse que o edital para licitação da obra será publicado entre os dias 15 e 20 de dezembro, e que a obra está sendo bem avaliada pelo governo federal.

Rocha, que está peregrinando pelos ministérios e órgãos envolvidos na questão desde o início da semana, disse estar satisfeito com os resultados, pois, segundo ele, “agora temos fatos concretos em nossas mãos que nos dão segurança de que o projeto terá andamento”.

Nesta quarta-feira, 9, o vice-governador esteve reunido com o senador Márcio Bittar, com o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli, e a chefe da assessoria internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Carla Barroso, para tratarem sobre acordos diplomáticos.

Na próxima semana, segundo informações do senador Márcio Bittar, o diretor do Dnit, general Antônio Santos Filho, apresentará um modelo de como será a rodovia.

Ricardo França reafirmou a postura do escritório no acompanhamento de todas as ações de interesse do governo estadual em Brasília. “Estamos em contato todos os dias com bancada federal, e nossos técnicos têm trabalhado diuturnamente em busca de ações do governo federal que tragam desenvolvimento para o Acre” afirmou.

No próximo dia 25 desse mês, o Ministério de Desenvolvimento Regional promoverá um encontro, em Cruzeiro do Sul, entre uma comitiva do governo federal e parlamentares com autoridades peruanas, para tratar da estrada que deverá ligar o Juruá à província peruana de Ucayali. Na ocasião, será assinado um acordo de compromisso entre os dois países para a realização da obra.