A Prefeitura do município de Rodrigues Alves, através da secretaria municipal de Saúde, juntamente com a Equipe de vigilância epidemiológica estiveram reunidos para discutir e traçar metas no combate e controle da malária no município.

Segundo informações, Rodrigues Alves está entre os municípios do Brasil com o maior risco de infecção por malária. No mês de agosto pela primeira vez na história, houve o menor registo da doença, atingindo o marco recorde de 99 casos, segundo o SIVEP-malária (Sistema de informação de vigilância Epidemiológica da malária).

Este grande feito deve-se ao fortalecimento da vigilância em saúde para prevenção e controle da malária, diminuindo o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento, interrompendo assim o ciclo biológico do plasmódio tanto nos mosquitos quanto nas pessoas.

A coordenação de vigilância entomológica junto à Secretaria de Saúde de Rodrigues Alves e apoiadora Municipal do Ministério da Saúde trabalham diariamente no enfrentamento da malária, principal indicador de Saúde da região do Vale do Juruá.