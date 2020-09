Eduardo Martins e seu pai Humberto Martins (Foto: Reprodução | TRF4)

247 – O advogado Eduardo Martins, filho do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, está entre os 25 denunciados pelo MPF do Rio na Operação Esquema S.

Dentre outros alvos está Flávio Zveiter, filho do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Luiz Zveiter, Ana Tereza Basilio, mulher do desembargador André Fontes, ex-presidente do TRF-2, e Tiago Cedraz, filho do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz.

A Polícia Federal mira, ainda, o ex-presidente do STJ César Asfor Rocha e o filho Caio.

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Lula, e Frederick Wassef, que defendia a família Bolsonaro, também estão na mira da PF.

De acordo com as investigações, os escritórios e outras empresas são investigados por desvios de cerca de R$ 355 milhões do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ) e da Federação do Comércio (Fecomércio/RJ) que teriam acontecido entre 2012 e 2018.