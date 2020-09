O Governador Gladson Cameli (PP) encontrou uma maneira viável à ele para poder declarar seu apoio ao seus pré-candidato à prefeito nos municípios do interior do estado e levar ao conhecimento de todos a quem irá apoiar nas eleições deste ano.

Foi gravando vídeos e publicando nas redes sociais que Gladson decidiu explanar sua posição em relação aos pré-candidatos, que em sua maioria são do Progressistas, partido no qual o governador se elegeu, mas após conflito interno, Gladson pediu afastamento e declarou apoio a pré-candidatura da prefeita Socorro Neri.

Mas em Cruzeiro do Sul, o governador decidiu abraçar a pré-candidatura do ex-vice prefeito Zequinha Lima e Henrique Afonso, decisão esta tomada após o afastamento do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro que também faz parte do partido do governador. Assim como Zequinha. Todos da mesma agremiação política.

