A secretaria de saúde do município, tem um planejamento semanal de atendimento itinerante. A população da cidade e das comunidades rurais, antes tinham que se deslocar até Cruzeiro do Sul e tentar a sorte. Muitas das vezes retornavam para Guajará sem conseguir agendar consultas, médicas e muito menos odontológicas e agora podem fazer isso sem sair da cidade.

Toda terça-feira, a Unidade de Saúde Geraldo Lopes de Oliveira realiza mutirão de atendimentos a comunidade. São médicos, dentistas, exames ginecológicos, ultrassonografias e distribuição de medicamentos dependendo do diagnóstico do paciente.

Nesta última quinta e sexta-feira, a Unidade Fluvial de Saúde realizou outra grande ação de saúde. Foram atendidas as famílias de comunidades ribeirinhas, que ficam no entorno do Rio Juruá e Gama.

O secretário de saúde Bráz Melo, acompanha e lidera a equipe de perto, seguindo todas as orientações do prefeito Ordean Silva e do vice Adailton Melo, que desde que assumiram o primeiro a mês da gestão, fazem um trabalho que revolucionou atenção básica em saúde dos cidadãos Gujaraenses.

Segundo Ordean, esse trabalho ganhou um reforço com a chegada da UBS Fluvial e a tendência é aumentar ainda mãos a capacidade de atendimento.

“Estamos tendo um olhar diferenciado para a saúde de Guajará, pois era constrangedor ver uma grávida ter se deslocar até Cruzeiro do Sul, para realizar um exame de ultrassom, um Jovem ir atrás de um dentista ou um ribeirinho ter que esperar o Navio da Marinha uma vez por ano, para poder se consultar. Com trabalho e dedicação nós mudamos essa realidade e é isso que nos dar força para continuar trabalhando mais ainda”, disse Ordean.

Guajará é destaque entre as cidades do interior do Amazonas, como município que mais trabalhou ações no controle e combate a Pandemia do Coronavirus. Hoje a doença estar em queda, o número de novos infectados é mínimo, fruto de ações preventivas desenvolvidas pela prefeitura município.

