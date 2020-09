A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, inicia o processo de certificação dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Um exame de conclusão será aplicado aos alunos com 18 anos ou que irão atingir a maioridade até 5 de outubro.

Os interessados podem realizar sua inscrição até o dia 11 de setembro na escola em que estão matriculados. No mesmo local, serão aplicadas as provas nos dias 6, 7 e 8 de outubro, na capital, e dos dias 13 a 21 de outubro, nos municípios. O conteúdo é de acordo com a matriz curricular de cada segmento.

A ação faz parte do conjunto de estratégias que têm sido elaboradas pela equipe da SEE em conjunto com o Conselho Estadual de Educação (CEE), a partir dos encaminhamentos dados pelo Fórum Estadual de Educação durante reunião ocorrida no início de agosto. O objetivo é viabilizar a conclusão do ano letivo dos alunos do ensino médio até janeiro de 2021, tendo em vista a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a chefe da Divisão de Educação para Jovens e Adultos (EJA), Jeane Aguiar, o primeiro momento será direcionado aos alunos da educação básica que estão matriculados no terceiro ano do ensino médio regular e, de acordo com o cronograma, em novembro a aplicação da prova também será ofertada para o quarto módulo da EJA. “É um momento precioso em que podemos ajudar nossos alunos que seriam prejudicados por conta da pandemia. Queremos auxiliá-los para que eles continuem sua vida acadêmica ou profissional”, diz.

O aluno receberá sua certificação e documento na escola de origem. A chefe da Divisão de Ensino Médio, Danielly Matos, explica que a proposta foi apresentada para as equipes gestoras e núcleos dos municípios por meio de uma reunião virtual, explicando o objetivo da estratégia e dando as coordenadas iniciais. “Essa iniciativa será um caminho de auxílio para nossos alunos, queremos que eles tenham a oportunidade de concluir o ensino médio e realizar o Exame Nacional”, afirma.

O aluno que fizer 18 anos após 5 de outubro também poderá realizar a prova, mas no fluxo normal, inscrevendo-se no Núcleo de Certificação e executando o exame normalmente.