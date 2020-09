Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu na última semana com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, para cobrar a volta das cirurgias eletivas nos municípios acreanos e também para falar sobre o início do funcionamento da máquina de radioterapia, na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

Em uma reunião no mês de agosto deste ano com o deputado Jesus Sérgio, o secretário prometeu que as cirurgias retornariam até o fim do mês passado, no entanto, não foi possível. De acordo com Alysson Bestene, ainda por causa da pandemia de Covid-19, está difícil formar equipes médicas para realizar as cirurgias. Mas, o secretário garantiu ao parlamentar que as cirurgias retornarão em breve.

Já em relação ao início do tratamento de radioterapia em Rio Branco, o secretário tinha programado para iniciar em janeiro deste ano, mas o novo coronavírus atrapalhou este planejamento, e a radioterapia terá início na Unacon no mês de outubro.

Vale salientar que c, pois sabe que atenderá diversos pacientes que lutam contra o câncer e que atualmente vão até Porto Velho realizar este procedimento. E por isso, que Jesus Sérgio esteve ano passado no Ministério da Saúde para cobrar este pleito ao ministro da época.

“Estive novamente com o secretário Alysson Bestene para saber uma posição do governo sobre o retorno das cirurgias eletivas, pois são muitos pacientes que aguardam um atendimento cirúrgico para solucionar um problema de saúde. E Outro ponto importante da reunião foi a notícia que o secretário passou sobre o início da radioterapia na Unacon agora em outubro, que é uma demanda que estou acompanhando desde o ano passado e sei da importância deste tratamento para melhorar a saúde pública do nosso Estado”, afirmou Jesus Sérgio.