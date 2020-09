Como disse em sua entrevista na tarde de ontem, o governador Gladson Cameli não negou que sua relação com o vice Weles Rocha não é das melhores, tendo uma briga pela manhã e as pazes a tarde. O diário oficial do estado trouxe a estrutura organizacional do gabinete da vice-governadora.

A relação entre ambos anda estremecida, talvez com esse agrado de hoje as coisas voltem a ficar em paz no ambiente do Palácio Rio Branco. Veja como ficou;

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, DECRETA: Art. 1º O Gabinete do Vice-Governador tem a seguinte estrutura organizacional básica:

I – Gabinete do Vice-Governador:

a) Divisão de Controle Interno. b) Diretoria Executiva: Coordenação Administrativa;

1.1 Divisão de Recursos Humanos;

1.2 Divisão de Compras;

1.3 Divisão de Logística;

1.3.1 Núcleo de Apoio Administrativo;

1.4 Divisão de Tecnologia;

1.5 Divisão de Material e Patrimônio;

1.6 Divisão Jurídica;

Coordenação Financeira;

2.1 Divisão de Orçamento e Finanças;

2.2 Divisão de Contabilidade;

Coordenação de extensão do gabinete no município de Cruzeiro do Sul:

3.1 Divisão de Logística no município de Cruzeiro do Sul;

3.1.1 Núcleo de Apoio Administrativo no município de Cruzeiro do Sul.

c) Diretoria de Política Institucional:

Departamento de Área Política e Institucional; Departamento de Comunicação e Assessoria Política;

2.1 Divisão de Comunicação e Divulgação.

d) Diretoria de Assuntos Estratégicos e Articulação: Departamento de Assuntos Estratégicos e Articulação;

1.1 Coordenação de Assuntos Estratégicos e Articulação Internacional.

Parágrafo único. Fica aprovado, nos termos do Anexo I, o organograma do Gabinete do Vice-Governador, em conformidade com a estrutura organizacional definida no caput deste artigo.

Art. 2º O Regimento Interno fixará as atribuições, competências e funcionamento dos setores que compõem a estrutura do Gabinete do Vice- -Governador em conformidade com o que estabelece o art. 64 da Lei Complementar nº 355 de 28 de dezembro de 2018. Art.

3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Branco-Acre, 4 de setembro de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

Essa é uma estrutura para vice nenhum botar defeito, pois tem até escritório de representação no Vale do Juruá, região importante e que é a cidade natal do governador Gladson Cameli.