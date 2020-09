O governador Gladson Cameli recebeu em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (8), o pré-candidato a reeleição no município de Epitaciolândia, Tião Flores, onde na oportunidade o governador do estado do Acre declarou total apoio ao gestor.

Em vídeo, Gladson afirma que dia 12 acontecerá a convenção partidário do Progressista de Epitaciolândia, mas que ele não vai poder se fazer presente por conta de uma agenda governamental que está programada para acontecer no mesmo dia em Brasília, juntamento com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que virá ao Acre na sexta-feira.

Mas apesar de não poder participar da convenção, o governador afirmou com bastante clareza que está com Tião Flores e que inclusive combinou com o prefeito que na primeira agenda política, após a oficialização da pré-candidatura, Gladson irá participar.

Na oportunidade o governador destacou todo o esforço da prefeitura de Epitaciolândia, onde mesmo com as dificuldades ele tem conseguido vencer. “Então, ele terá e tem todo o meu apoio do governador Gladson Cameli e também a parceria entre governo e prefeitura”, concluiu Cameli.

Veja o Vídeo: