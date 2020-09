A Prefeitura do Município de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) estiveram reunidos com os agricultores e produtores do Assentamento 13 de Maio e Agro-Juruá da Foz do Paraná.

Participaram da reunião: o presidente do sindicatos dos trabalhadores rurais, Marcus Aurélio; assistente de infraestrutura do Incra, Moisés Barros; Secretário municipal de Agricultura, Ivonilson Lima e outros.

O objetivo da reunião foi a assinatura de contratos e investimentos de mais de 600 mil reais em recursos que irá beneficiar mais de 60 famílias que residem nesses assentamentos pertencentes a zona rural do município.

De acordo com o assistente de infraestrutura do Incra, Moisés Barros, a prefeitura de Rodrigues Alves procurou o Incra para se feito um acordo de cooperação técnico, ou seja, uma união de forças para que possa ser disponibilizado assistência técnica e elaboração de projeto nas propostas de crédito e instalação.

“O Programa Crédito e Instalação é um benefício do governo federal que visa a implementação nas políticas públicas agrária na produção e renda para as famílias e está distribuídos em modalidades como apoio inicial, fomento e fomento mulher. Esses recursos eles vem em forma de financiamento, mas de uma forma bem leve com descontos de 80 à 90 % do valor. Enfim é um valor bem significativo que pode chegar a 16 mil reais”, destacou Moisés.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Marcus Aurélio, falou da grande importância que é esta parceria da prefeitura com o Incra para a vida dos produtores rurais.

“Esta reunião é de suma importância, onde o Incra veio trazer coisas boas para os nossos trabalhadores do Assentamento 13 de Maio, que é o crédito de assentamento no qual nós estamos trabalhando as terras para todos terem seus documentos de terra para poder dar o grite de liberdade”, disse Marcus.

Já o secretário de Agricultura, afirmou que este é um momento histórico para o município, onde a prefeitura em conjunto com o Incra procurou esta parceria para ajudar os produtores rurais do município e buscar beneficiar o agricultores que ao longo do tempo tem esperado estes recursos.

“Nós, em um mês e pouco de governo estamos em um momento históricos pois em 7 de setembro o povo sai de suas casas para reivindicar os seus direitos e falar aqui para o povo do município que a gente tem disponível com o Incra mais de meio milhão de reais que serão convertidos em benefício para o município para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para os nossos produtores”, concluiu o secretário Ivonilson Lima.