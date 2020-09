A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde, realizou mais uma edição do Programa Brasiléia mais Saúde nos dias 04 e 05 de Setembro na Unidade Básica de Saúde Tufic Mizael Saady onde realizou mais de 140 atendimentos na área de ultrassonografia.

Os atendimentos foram realizados aos pacientes que estavam na lista de espera, que por motivos da pandemia estiveram suspensos em âmbito estadual.

O Secretário de Saúde Francisco Borges, destacou a importância do atendimento. “Esse é um compromisso da gestão em favor à saúde da população pois são pessoas que estavam agendadas para serem atendidas em Rio Branco que por motivos da pandemia estávamos sem atendimento e a gente trouxe mais uma edição do programa para atender essa demanda aqui no nosso município. Iremos realizar mais de 140 atendimentos onde as pessoas estarão com horários agendados ou seja, a cada hora irá ser atendido 10 pacientes, seguindo as recomendações e evitar aglomeração”, destacou o secretário.

O Programa tem como objetivo principal atender a demanda municipal evitando transtornos e gastos à população em ter que se deslocar até Rio Branco para receber atendimento de especialistas que não tem em Brasiléia.