O Governo do Estado do Acre convocou 341 professores aprovados em concurso público. O edital que lista os convocados foi publicado na última sexta, 4, no Diário Oficial. Confira aqui.

Os candidatos têm até o dia 25 de setembro para apresentar os laudos médicos à Junta Médica Oficial do Estado e entregar os documentos nos endereços listados no edital.

Os professores que estão entrando na rede nesse momento de pandemia, com aulas a distância, reforçarão os quadros incompletos das escolas. Os nomeados também participarão de cursos de formação continuada e de oficinas de tecnologia para dar suporte ao trabalho de ensino a distância.