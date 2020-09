O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou no início desta semana requerimentos ao Ministério da Economia e Ministério da Cidadania, onde sugere que o governo mantenha o Auxílio Emergencial até dezembro deste ano, no valor mensal de R$ 600 por beneficiário e R$ 1.200, para mãe chefe de família.

O Auxílio Emergencial foi aprovado pelo Congresso Nacional em março deste ano e beneficiou mais de 65 milhões de pessoas. Por isso, nos requerimentos o deputado destaca a importância deste benefício para sustentar a renda das pessoas e famílias, bem como os efeitos positivos de proteção social.

Ainda nos requerimentos, Jesus Sérgio diz que o Auxílio Emergencial é hoje uma fonte de renda importante para a economia de qualquer município brasileiro, uma vez que os pagamentos feitos pelo governo federal com calendário fixo movimentam o comércio e o setor de serviços das cidades, gerando oportunidade de novos empregos e retorno em tributos para as prefeituras, os estados e para o próprio governo federal.

“O Auxílio Emergencial impediu o agravamento da pobreza no Brasil durante este período de pandemia, criando uma proteção econômica efetiva para as famílias mais vulneráveis, e ajudou também a sustentar o consumo de bens e serviços essenciais, em especial nas regiões mais pobres do Brasil”, ressaltou Jesus Sérgio.