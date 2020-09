O governador Gladson Cameli voltou a fazer mudanças em relação ao servidor e pastor Nelson de Freitas Correia, que é investigado por homofobia e transfobia pelo Ministério Público do Acre (MP-AC). Na edição desta terça-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE), Correia foi mudado de secretaria.

O cargo comissionado trabalhava na Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e foi lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

A porta-voz do governo, Mirla Miranda, sobre o motivo para a mudança na lotação do servidor, mas até última atualização desta reportagem não obteve resposta.

No último dia 17 de agosto, Correia chegou a ser exonerado do cargo, mas, no dia seguinte, Cameli voltou atrás e tornou sem efeito o decreto que exonerava Correia.

Quando saiu a exoneração de Correia do cargo, a porta-voz do governador disse que o governo do estado não pactua com nenhum posicionamento contra raça, credo ou orientação sexual, mas afirmou que a saída dele era uma escolha do servidor por conta da sua pré-candidatura nas eleições.

Sobre o fato de o governo voltar atrás na exoneração, Mirla afirmou que foi porque o servidor não seria mais candidato. Ela destacou ainda que o caso estava sendo analisado pela Secretaria de Direitos Humanos.

