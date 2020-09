A executiva municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Acrelândia, realizou uma reunião na noite deste domingo (7), para apresentar a chapa de pré-candidatos à vaga de vereador e sobretudo confirmar a vereadora Rosa do Eurico como a pré-candidata a prefeita pelo partido.

A reunião contou com a presença de algumas lideranças como: deputada estadual Maria Antônia; presidente estadual do PROS, Dêda Amorim; Vereadora Rosa (que representará o partido na chapa majoritária), presidente municipal do PROS, Josué dos Santos e outras.

Na oportunidade o presidente estadual do PROS, falou da importância de o partido ter uma chapa completa à pré-candidatos à vereador, pois são o alicerce da chapa majoritária e é quem de fato vai levar o nome da vereadora Rosa onde for: “É lindo de se ver que o nosso partido está bem representado aqui no município de Acrelândia por pessoas que realmente estão dispostas a representar o partido nas eleições deste ano, quero dizer que todos vocês são importantes para o nosso grupo”, explanou Dêda.

A vereador Rosa também falou da gratificação em saber que o partido depositou sua confiança nela e que ela está muito otimista de que as coisas darão certo neste processo eleitoral: “Eu não poderia deixar de agradecer as executivas municipal e estadual do nosso partido que está me dando esta oportunidade de representar a nossa sigla nestas eleições eu estou muito otimista com o nosso grupo que está se esforçando para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos”, destacou a parlamentar.

A deputada estadual, Maria Antônia também aproveitou a oportunidade para prestar o seu apoio naquilo que for cabível, pois se faz importante ter algum que possa dar apoio e contribuir para o projeto: “Eu estou muito feliz de poder apoiar uma chapa tão boa, tanto os pré-candidatos à vaga de vereador como a nossa querida amiga Rosa que tem mostrado que é capaz de levar este projeto em frente e eu não poderia deixar de agradecer todos vocês que estão somando suas forças por um único projeto”, concluiu a deputada.