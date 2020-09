O jovem Luiz Henrique de Souza Teles, de 18 anos, ficou ferido após cair da Passarela Joaquim Macedo, no Centro de Rio Branco, enquanto praticava rapel no final da tarde desse domingo (6).

A informação é de que o equipamento de segurança usado pelo jovem apresentou defeito durante o salto e Teles acabou caindo de uma altura de cerca de 30 metros no Rio Acre. Devido ao impacto, o jovem teve fratura exposta nas duas pernas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar no local, acionou o Corpo de Bombeiros, que ajudou no resgate. Segundo os bombeiros, o jovem ainda conseguiu chegar até as margens do rio, onde ficou aguardando socorro. Após a remoção, o rapaz foi levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Do G1 Acre.