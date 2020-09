A polícia do município de Miguel Alves, no Piauí, procura por uma mulher suspeita de arrancar os órgãos genitais de um homem com os dentes. Segundo as investigações, o crime aconteceu na madrugada desse sábado (5).

Testemunhas afirmaram que a suspeita é vizinha da vítima, mas não há informações sobre a relação entre os dois, bem como, a motivação do crime.

O homem foi socorrido para o Hospital Estadual do município de União, na mesma região onde ocorreu o crime.

Fonte: Metrópoles