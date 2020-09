Durante todo sábado (05) o Prefeito Clodoaldo Rodrigues cumpriu agenda em comunidades rurais de Cruzeiro do Sul (AC). Em visita à Comunidade Santa Maria, na BR-307, e no Badejo do Meio, o gestor se reuniu com os moradores, discutindo a possibilidade de construção de açudes, com oferta de apoio técnico, além da busca por parcerias com o Governo do Estado, através do Deracre, e com a Prefeitura de Guajará (AM) para recuperação dos ramais, proporcionando melhorias no acesso e no escoamento da produção.

Para o morador da Comunidade Santa Maria Antônio Carneiro, a visita do prefeito é muito importante, uma vez que a proximidade da gestão proporciona mais garantias para os populares.

“Ele mesmo veio aqui conversar conosco, sentimos mais segurança com isso. Parabenizo desde já o prefeito por essa proximidade com a nossa comunidade”, falou o morador.

No Badejo do Meio, que também faz parte do Amazonas, os moradores estão esperançosos. Francisco Gonçalves também agradeceu o prefeito Clodoaldo pela visita.

“Aqui temos dificuldades principalmente no acesso, tanto para tirar a produção, como para se deslocar. Acho muito importante a visita do prefeito aqui, que garantiu que vai ajudar no que for possível para resolver nossa situação. Agradecemos a ele por esse empenho”, agradeceu o morador.

Devido o curto espaço de tempo para executar as ações nos próximos meses de gestão, o Prefeito Clodoaldo explicou que as ações estão sendo agilizadas. As visitas para ouvir a comunidade ocorrem mesmo nos feriados e finais de semana.

“Nós temos pouco tempo, e temos que aproveitar feriados finais de semana. Estamos atendendo o chamado da população, e eles querem melhorias para o ramal. Temos que buscar parcerias, pois não temos como fazer tudo, tanto com Governo do Estado, como a Prefeitura de Guajará. Queremos muito ajudar essas pessoas, pois daqui uns dias inicia o inverno, temos que buscar meios para melhorar a qualidade de vida de cada um deles”, enfatizou o prefeito.