Um grupo de ciclistas de Brasileia participou no ultimo domingo (6), do 1º Desafio Mountain Bike Jarinal – Esperança. O evento foi realizado pela equipe da Gerencia de Esportes de Brasileia e contou com grande participação de populares.

A corrida teve duas divisões: a amadora com o percurso de 25 quilômetros e a da elite que teve um percurso de 50 quilômetros, realizando duas voltas.

A Prefeitura de Brasileia foi a idealizadora do evento e contou com a colaboração do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Policia Militar e Corpo de Bombeiros.

O gerente de esportes de Brasileia, Clebson Venâncio, falou a respeito da atividade esportiva realizada. “Essa é uma iniciativa muito importante para o esporte em Brasileia, em especial para o ciclismo, que junto a prefeitura e os empresários que patrocinaram o evento incentivam cada vez mais atividade físicas. Apesar da pandemia o público esteve presente torcendo e participando da corrida e esperamos poder dar continuidade nos próximos anos”, falou Clebson Venâncio.

A corrida teve 4 divisões: Divisão de elite, Iniciante, Veteranos e Cicloturismo, com premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. O 1º Desafio Mountain Bike Jarinal – Esperança só foi possível graças aos patrocinadores: Areal do Izidoro, Churrascaria do Braz, Live Tur., MultBike, Distribuidora Alimentos do Sul, Mercantil Colonos, Letícia Fashion, Lava Jato Costa, Sorveteria do Bem e os B. E. C Bike.