A maior tragédia deste ano 2020. A queda de uma árvore na região do 25, do Cassirian, deixou um saldo de 4 mortos e 4 feridos. Duas das vítimas fatais tinham somente 17 anos de idade.

De acordo com informações, o grupo de oito pessoas estaria participando de uma reunião ao lado dessa árvore que estava com o seu tronco queimado há algum tempo. De repente, a árvore veio a cair, atingindo em cheio os moradores.

Três acabaram morrendo antes mesmo de receber atendimento médico: Lucas da Silva Quenderé, 23 anos, Airton Cabral da Silva, 17 anos e Mateus da Silva Matos, 17 anos.

Os outros cinco sobreviventes foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio. Um deles, em estado gravíssimo, recebeu encaminhamento para Rio Branco, entretanto, não resistiu e morreu dentro da ambulância a caminho da capital.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram o atendimento necessário, dentro do que foi possível.

Os Bombeiros relataram a ocorrência: “Por volta das 19h30min do dia 05 de setembro, recebemos uma ligação de um morador do ramal do km 25 da BR 364 sentido sena/Rio Branco, ramal do Cassirian, proximo a localidade do senhor João da onça, aproximadamente 16 km entrando no ramal. O fato foi que durante uma reunião de amigos na localidade, reunião essa que acontecia ao lado de uma árvore de médio porte, e que essa árvore estava com seu tronco queimando há algum tempo, de repente, essa árvore veio a cair, atingindo as pessoas que estavam próximo. Atingindo ao todo 8 pessoas, sendo que 03 foram a óbito no local, os senhores: Lucas da Silva Quenderé, 23 anos; Airton Cabral da Silva, 17 anos e Mateus da Silva Matos, 17 anos. Dos sobreviventes havia uma vítimas que foi atingido em cheio na região da cabeça, fraturando o crânio nas partes frontal, pariental e temporal, estando em estado gravíssimo, ( inclusive morreu a caminho do PS da capital). Nas demais vítimas houve corte na cabeça com afundamento do crânio, Fratura na pélvis, fratura no ombro, fratura no fêmur, no entanto, todos estavam conscientes e respondendo a nosso contato.

Nosso deslocamento se deu na Vtr 004, onde foi conosco um técnico do Samu, e ao chegarmos na entrada do ramal (km 25), encontramos uma caminhonete que vinha trazendo vítimas, então imobilizamos na prancha as duas vítimas que estavam em estado mais grave, e transportamos na nossa viatura, e as outras vítimas ficaram na caminhonete sendo acompanhadas e assistidas pelo técnico do Samu. Durante todo o deslocamento estávamos monitorando os sinais vitais, chegando ao PS com ambas com vida”. Por Senaonline.net

