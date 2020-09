O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Município de Brasiléia, se reuniu na manhã deste domingo dia 06 de setembro para definir o apoio da agremiação para a Pré-Candidata a Prefeita do município Fernanda Hassem (PT).

Na oportunidade, o partido apresentou o Carlinhos do Pelado com o uma opção de Vice-Prefeito na Chapa Majoritária com Fernanda Hassem.

Estiveram presentes no evento os Deputados Estaduais do PSB Jenilson Leite e Manoel Moraes, a prefeita do município Fernanda Hassem e outras lideranças locais.

Segundo o presidente da sigla, o professor Jacks Aroldo, o PSB tem uma grande história de luta e de vitórias no município, destacou que o PSB local participou de todas as eleições desde 1996 e que de 2004 até 2020 sempre teve representação na Câmara Municipal com dois vereadores em cada eleição, destacou também que em todas as eleições em que o PT esteve à frente do executivo, o vice sempre foi do PSB e que nenhum dos prefeitos teve problemas em governar com a aliança da sigla PSB, por isso, apresenta mais uma vez o nome do Carlinhos para a nova caminhada 2021-2024.

O Deputado Jenilson destacou que a Fernanda e o Carlinhos vem fazendo uma gestão comprometida com o povo, reergueram a cidade, por isso tem o meu apoio.

Vamos trabalhar para que sejamos vitoriosos e Brasiléia continue sendo essa cidade bem cuidada, como está sendo, finalizou o deputado.