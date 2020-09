Em um debate realizado durante dois dias com os Conselhos Municipais de Turismo e de Cultura de Cruzeiro do Sul, o Secretário Municipal Aldemir Maciel e o Presidente da Fundação Elias Mansuor Manoel Pedro (Correinha) debateram juntos políticas públicas voltadas para o fortalecimento do turismo e da cultura na região, afim de aproximar e impulsionar o incentivo voltado para os dois setores. A Secretária Estadual de Turismo Eliane Sinhasique também participou do encontro através de vídeo chamada.

O vice-presidente do Conselho de Cultura, João Dias, destacou a importância das parcerias entre município e estado, afim de potencializar as ações já realizadas ao longo dos anos.

“Nós sempre pensamos em fazer essa parceria, pois Cruzeiro do Sul e o estado só tem a ganhar. A Cultura de Cruzeiro do Sul está a frente, em termos de organização, até da própria capital. Temos aqui um conselho bem atuante e essa parceria é fundamental”, destacou.

Durante o encontro, foi apresentada a ideia de implantação do Centro de Atendimento ao Turismo (CAT) em Cruzeiro do Sul. O local vai funcionar no prédio do Memorial José de Alencar e Teatro José Augusto, após a reforma do espaço. Para isso será assinado um termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cruzeiro do Sul. O presidente da FEM, Correirinha, expressou sua satisfação em participar do encontro.

“Tenho muito orgulho em ver que Cruzeiro do Sul fez o dever de casa, e temos essa cidade para se espelhar, é um exemplo positivo de orgulho e satisfação para nós. Fico feliz em estar aqui, fico muito honrado quando venho a Cruzeiro do Sul, pois me dar mais vigor para olhar e tratar a cultura como ela deve ser tratada, com respeito, carinho e com muita responsabilidade dos espaços que temos”, enfatizou.

Para o Secretário Municipal de Cultura Aldemir Maciel, é essencial que as duas esferas, município e estado, caminhem juntas em direção ao mesmo ideal: o fortalecimento da cultura e turismo na região.

“Essa política cultural realizada pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, fortalecendo as parcerias, entre a sociedade civil e o poder público é importante para fortalecer e construir políticas públicas na área da cultura e do turismo”, destacou o secretário municipal Aldemir Maciel.