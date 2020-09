Com o objetivo de prevenir e reduzir os números de casos o Setembro Amarelo faz parte do calendário de campanha da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Por isso, durante todo o mês as ações serão intensificadas para a prevenção do suicídio. Nesta sexta-feira, 4, os pacientes da Unidade de Saúde do Agricultor, participaram de uma roda de conversa sobre o assunto.

A Secretária de Saúde, Janaína Negreiros que estava acompanhando a ação destacou que esse é um momento importante para está orientando a população. “Tivemos hoje a ajuda de psicólogo e educador físico, abordando sobre a temática, pois é fundamental que todos estejam procurando cuidar da sua saúde, seja ela física ou mental”.

São registrados cerca de 12 mil casos de suicídios todos os anos no Brasil. Essa é uma triste realidade, mas que em muitos momentos ainda é vista com preconceito pela sociedade.

“Todos os dias estamos aptos para ouvir a todos, mas nesse mês estamos intensificado nossas ações, infelizmente isso ainda é visto por muitos como um tabu, e não podemos deixar para depois, então quem precisa de ajuda pode está procurando a nossa ajuda,” pontou Maria da Glória coordenadora do Nasf.

CRONOGRAMA

A programação se estende também durante os próximos dias nas demais unidades.

22 De Setembro – Raimundo Celso Lima Verde

23 De Setembro – Francisco Ary da Silveira Manhã

24 de Setembro – Pastor João Braz

25 de Setembro – Francisco Ary da Silveira