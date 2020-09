Uma mulher que já é conhecida pelas autoridades policiais da fronteira, J.S. A. de 26 anos, por pouco não matou B.D.C. S. de 27 anos com um golpe de faca desferido contra seu peito, em uma casa localizada em uma rua do bairro Eldorado por volta das 1h45 da madrugada deste sábado, dia 5.

Segundo foi registrado no Boletim de Ocorrência, uma confusão envolvendo a vítima e a mulher estavam juntos quando iniciou a confusão. A mulher que estava portando uma arma branca (faca), teve uma desavença partiu contra o homem, lhe atingindo no peito.

Ferido e sangrando, este fugiu pelo bairro até cair em uma calçada e pediu socorro. Uma ambulância do SAMU foi acionada ao local e prestou os primeiros socorros estacando o sangramento para em seguida, levar para o hospital Raimundo Chaar.

Uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, conseguiu informações de que seria uma mulher autora da tentativa de homicídio. Com as características, foi possível identificar e encontrá-la nas proximidades.

J.S.A. não soube explicar o motivo que a fez tentar contra a vida do homem. Outra mulher que estava no local e presenciou os fatos, também foi levada para a delegacia de Brasiléia com testemunha.

B.D.C. S. recebeu os primeiros cuidados, foi estabilizado e sedado. O mesmo perdeu muito sangue e o médico plantonista iria analisar se sua transferência seria necessária para a Capital, de acordo com o quadro de saúde nas próximas horas. O mesmo não corria risco de morte.

Por Alexandre Lima – oaltoacre