Juruá online – Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma moto, que vitimou duas pessoas na BR-364 no fim da tarde deste Sábado (5), segundo informações a moto com dois ocupantes seguia viagem do ramal 06 para Cruzeiro do Sul, nas proximidades do posto da Santa Luzia, quando o motociclista tentou fazer o retorno na via e se chocou com o caminhão.

As duas vítimas foram a óbito ainda no local em decorrência das gravidades do acidente, segundo nomes repassados a equipe de reportagem do Juruá Online, se trata de Erliando Santos Tomé de 37 anos, morador do Santa luzia e o garupa Francisco Farias da Silva, esse morador do ramal 06.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, por conter vítimas presas entre as ferragens, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, assim como a Polícia Militar com o pelotão Ambiental do 6º batalhão que atende a região, bem como Instituto Médico Legal (IML) para remoção dos corpos e perícia.