Hoje o reino de Deus se alegra com mais um jovem que teve a nobre atitude de deixar o mundo do crime para entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus e se dedicar a obra de Deus.

Trata-se do jovem Wilhas Marques da Silva, morador do município de Assis Brasil, que gravou um vídeo juntamente com o pastor da igreja evangélica Assembleia de Deus Missionária para anunciar a sua saída da facção no qual ele fazia parte.

No vídeo, o jovem afirma que fazia parte da facção criminosa Bonde dos 13, onde seu vulgo era Capota Trem e seu padrinho era o Matador. Wilhas vem a público comunicar a sua saída do mundo do crime, pois está iniciando uma nova vida em Cristo Jesus.

“Quero comunicar que estou tirando a minha peita, entregando a minha blusa para o Bonde dos 13. Quero pedir desculpas aí à facção e vou estar orando pela vida de vocês, respeito a todos e quero dizer que vou estar orando pela vida de cada um”, disse o jovem no vídeo.

Veja o vídeo abaixo: