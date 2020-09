Três homens foram presos por porte ilegal de arma de arma de fogo e crimes ambientais na Reserva Extrativista Chico Mendes, na tarde dessa sexta-feira (4). Com eles também foram apreendidas três armas e munições.

As ações do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar fazem parte da Operação Focus II, que tem como objetivo combater os crimes ambientais no Acre, como queimadas e derrubadas, exploração ilegal de madeiras, entre outros.

A PM informou que durante a fiscalização, que também ocorreu junto com agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi localizada uma área de desmate na região. A polícia não informou o tamanho da área desmatada.

Logo em seguida, os homens foram encontrados em posse das armas e também munições. Ao todo, eles portavam seis cartuchos .32 e 83 munições calibre .22.

Após o flagrante, os homens foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal e devem responder pelos crimes de posse ilegal de arma e contra o meio ambiente.

A Operação Focus II foi desencadeada no dia 3 de agosto para fiscalizar áreas rurais do Acre. Quem for flagrado praticando algum crime ambiental durante a pandemia do novo coronavírus pode sofrer multa mínima de R$ 5 mil até R$ 5 milhões.

A Operação é feita pela Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Polícia Militar (PM-AC) e Corpo e Bombeiros. As equipes intensificaram as fiscalizações durante o período de estiagem no estado.

A ideia é evitar queimadas, desmatamento, exploração ilegal de madeira e outros. Na primeira etapa das ações, que ocorreram entre os dias 3 a 25 de agosto nas cinco regionais do estado, foram aplicados 158 autos de infração entre multas e embargos; seis notificações; 84 metros cúbicos de madeira ilegal apreendidas; 87 propriedades fiscalizadas; além de 11 pessoas conduzidas à delegacia. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre