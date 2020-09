Candidatura de Jailson Amorim e Pr. Nilson é oficializada em Rodrigues Alves – Foto: Dudu

Aconteceu na noite desta sexta-feira (4), a convenção partidária da chapa majoritária do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo pré-candidato a prefeito Jailson Amorim e o pré-candidato a vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães representando o Partido Social Democrático (PSD).

Com distanciamento social e os cuidados necessários, dezenas de pessoas e personalidades estiveram presentes no Ginásio de esportes da cidade. Uma grande aliança entorno de Jailson e Nilson, fazem da chapa a mais forte na corrida eleitoral deste ano.

O evento aconteceu na quadra municipal, localizada ao lado da praça Antônio Guilherme e contou com a participação de várias autoridades que compuseram o dispositivo de honra, dentre elas: a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB); deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), senador Sérgio Petecão (PSD); Presidente estadual do PROS, Dêda (que também esteve representando a deputada estadual Maria Antônia); Vereador Salatiel (MDB); candidatos à vereadores pelos partidos e outras.

Além das autoridades mencionadas acima, o evento pôde contar com a participação dos presidentes municipais dos partidos que compõem a coligação, sendo eles: PROS, PSD, PDT, PCdoB e PSB que levarão o nome do pré-Candidato Jailson Amorim e Pr. Nilson Magalhães no processo eleitoral deste ano. O deputado Federal Jesus Sérgio (PDT) não pôde se fazer presente, mas foi representado na atividade.

Na oportunidade, o pré-candidato à prefeito Jailson que é prefeito hoje e busca reeleição agradeceu a presença e o apoio de todos que se fizeram presentes neste momento importante na política do município. “Há um mês atrás, Deus chamou o seu Sebastião para junto dele e nos deu a prefeitura na mão, e tudo o que foi construído na nossa conjuntura Deus esteve nos apoiando e que nós possamos dar seguimento aos trabalhos, que nós possamos dar para os filhos daqui, oportunidade e nesse um mês que eu estou na gestão, há dois anos atrás eu anunciei na câmara a minha saída da gestão e disse mais a minha última palavra que se eu passar um dia como prefeito em exercício, eu vou fazer algo de bem para a nossa cidade. E quando eu recebi a prefeitura eu senti no meu coração que os filhos de Rodrigues Alves tinha que ter vez neste município”, destacou o prefeito que busca reeleição.

O presidente estadual do PROS, Dêda, que já foi prefeito por 12 anos no município de Rodrigues Alves, também falou da importância deste momento histórico que a cidade está voltando a ser o que foi um dia e que apesar de ter sofrido ao longo dos anos, hoje tem esperança de dias melhores. “Em primeiro lugar nós queremos agradecer a Deus, por ele estar nos dando esta oportunidade é uma coisa nova, quero agradecer os presidentes dos partidos que compõem esta aliança. Aproveito também para o Edvaldo, a Perpétua e o Petecão, ele que também está fazendo em nos ajudar nesta construção e que seu partido está emprestando para esta parceria com o PROS, uma pessoa do quilate do nosso futuro vice-prefeito, prof. Nilson muitos anos de educação na nossa cidade e quero de dizer que nós vamos ganhar juntos e administrar juntos e pode ter certeza que todos nós incluindo a deputada Maria Antônia estaremos empenhado nessa campanha em favor de vocês”, destacou Dêda.

O senador Sérgio Petecão exaltou a construção feita entorno do melhor para o município. “Jailson é um amigo, um irmão que junto com Pastor Nilson irá orgulhar o povo de Rodrigues Alves. Fizemos uma boa construção e tenho certeza que será uma grande vitória”, disse o senador.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães ressaltou a unidade construída. “Uma unidade por Rodrigues Alves que merece ser celebrada, estamos construindo uma bela página na história política do município, o PCdoB dará sua contribuição nessa batalha”, disse.

Perpétua Almeida também fez questão de se fazer presente na convenção. “É muito gratificante ver toda essa gente unida em favor do município, isso mostra o compromisso e desejo de melhorar ainda mais as condições de vida da população, quero ajudar com mandato como puder”, disse a deputada.

O vice da chapa Pastor Nilson, falou da esperança em vitória e se diz renovado e disposto em dar sua contribuição no processo. “Eu já tinha desanimado da política, estava cuidando das questões familiares e pessoais, da Igreja, mas essa unidade política construída, me fez acreditar na boa política outra vez. Quero ajudar e me envolver no que for possível junto com Jailson, para cuidar da cidade que nascemos e vivemos”, disse Nilson.

Jailson Amorim tem a maior aliança da disputa eleitoral e disputa como favorito a eleição em Rodrigues Alves.